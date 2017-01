Bruder und Neffe Ban Ki- moons wird Bestechung vorgeworfen

Zwei engen Verwandten des ehemaligen UNO-Generalsekretärs Ban Ki-moon wird einem Bericht zufolge Bestechung vorgeworfen. In einer am Dienstag in einem Gericht von Manhattan veröffentlichten 39-seitigen Anklageschrift nimmt die Staatsanwaltschaft den jüngeren Bruder Bans und dessen Sohn ins Visier, wie der Sender BBC berichtete.