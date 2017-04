Britisches Parlament stimmt über Neuwahl ab

Schlagzeilen 19.04.2017, 01:30

Das britische Parlament wird am frühen Mittwochnachmittag (ca. 13.45 Uhr MESZ) über eine vorgezogene Neuwahl abstimmen. Premierministerin Theresa May hatte diese am Dienstag in London überraschend für den 8. Juni angekündigt. Damit will sie sich Rückendeckung für die Brexit-Verhandlungen sichern.