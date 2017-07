Bregenzer Festspiele: Jubel und Buhs für den Puppen- "Moses"

Die 72. Bregenzer Festspiele haben am Donnerstagabend nach der trotz Regens überschwänglich aufgenommenen "Carmen" auf der Seebühne nachgelegt - und polarisieren mit Gioachino Rossinis "Moses in Ägypten" in der Inszenierung der jungen Lotte de Beer. Die hat sich für das Semi-Oratorium Unterstützung des Puppentheaters Hotel Modern geholt. Großer Jubel und deutliche Buhs waren die Quittung.