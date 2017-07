Brand auf bekanntem Londoner Markt

Das Feuer brach in einer Markthalle im Camden Lock Market aus, der erste, zweite und dritte Stock sowie das Dach des Gebäudes stünden in Flammen. Ein Polizeisprecher sagte, es sei unbekannt, ob es Verletzte gebe. Über den Grund für das Feuer gab es zunächst keine Informationen.

Zeugin Joan Ribes sagte: "Das Feuer breitet sich sehr schnell aus." Leute würden zusehen, aber sie habe befürchtet, das Gebäude könne explodieren, da dort in der Nähe Restaurants mit Küche seien. Der Camden Market besteht aus verschiedenen Märkten und Hunderten Geschäften, Ständen und Restaurants. Teile des Marktes fielen bereits im Februar 2008 Flammen zum Opfer.

Am 14. Juni war in London ein 24- stöckiges Hochhaus abgebrannt. Das Feuer konnte sich über die entflammbare Fassadenverkleidung rasend schnell ausbreiten. Mindestens 80 Menschen kamen in den Flammen ums Leben.