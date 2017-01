Bewaffnete erschossen sechs Menschen auf Markt in Acapulco

Am helllichten Tag haben bewaffnete Angreifer auf einem Markt in Acapulco in Mexiko sechs Menschen erschossen. Mindestens drei bewaffnete Männer tauchten am Mittwoch auf dem Markt in dem Urlaubsort auf und schossen ohne Vorwarnung um sich, wie ein Behördensprecher berichtete. Zwei Männer und zwei Frauen waren sofort tot, ein weiterer Mann und eine Frau erlagen ihren Verletzungen im Krankenhaus.