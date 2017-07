Berliner Ausflugslokal in Flammen: Großeinsatz der Feuerwehr

Schlagzeilen 19.07.2017, 05:48

Ein bekanntes Berliner Ausflugslokal ist in der Nacht auf Mittwoch in Flammen aufgegangen. "Wir sind mit rund 100 Mann im Einsatz und kämpfen gegen den Brand", sagte ein Feuerwehrsprecher Mittwoch früh. Das Hotel und Restaurant "Neu-Helgoland" liegt im Stadtteil Köpenick, direkt an der Müggelspree.