Bereits 33 Tote nach Feuerwerksexplosion in Mexiko

Schlagzeilen 22.12.2016, 06:18

Nach der schweren Explosion auf einem Markt für Pyrotechnik in Mexiko ist die Zahl der Todesopfer auf 33 gestiegen. Rund 40 weitere Menschen würden noch in Krankenhäusern behandelt, teilte der Stabschef der Provinzregierung, Jose Manzur, am Mittwoch mit. Fünf der Verletzten seien noch immer in einem kritischen Zustand.