Beobachter: Armee eroberte letzte IS- Hochburg in Homs

Die Stelle bezieht ihre Informationen über ein Netz von Aktivisten in Syrien. Ihre Angaben können von unabhängiger Seite nur schwer überprüft werden.

Die Hisbollah- Miliz aus dem benachbarten Libanon, die an der Seite der Armee kämpft, sprach von erheblichen Fortschritten in der Stadt, die rund 50 Kilometer vor der Grenze zur Provinz Deir ez- Zor (Deir al- Zor) liegt, die noch fast vollständig unter Kontrolle der IS- Extremisten ist.

Die Armee von Präsident Bashar al- Assad wird auch vom russischen Militär unterstützt. In anderen Gebieten drängen von den USA unterstützte Kurdeneinheiten und ihre Verbündeten die Islamisten zurück. Sie konzentrieren sich derzeit auf die Eroberung der IS- Hochburg Raqqa in Nordsyrien. Dort sind nach US- Angaben noch etwa 2.000 IS- Kämpfer eingeschlossen. Seit Beginn der Großoffensive Anfang Juni soll fast die Hälfte der Stadt erobert worden sein, die der "Islamische Staat" faktisch als Hauptstadt in Syrien auserkoren hatte.