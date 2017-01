Baby- Kidnapping in Florida nach 18 Jahren aufgeklärt

Die Entführung eines neugeborenen Mädchens in den USA ist nach 18 Jahren aufgeklärt worden: Wie die Polizei in Jacksonville im Bundesstaat Florida am Freitag mitteilte, wurde die 18-jährige Kamiyah Mobley, nach der 1998 fieberhaft gesucht worden war, in Walterboro im Bundesstaat South Carolina ausfindig gemacht.