Autor des Romans "Der Exorzist" gestorben

Der Autor des Horror-Romans "Der Exorzist", William Peter Blatty, ist tot. Er sei am Donnerstag im Alter von 89 Jahren gestorben, teilte der Regisseur der berühmten Verfilmung des Romans, William Friedkin, am Freitag mit. Blatty starb demnach in einem Krankenhaus im US-Staat Maryland. Laut seiner Frau litt er an einer Krebserkrankung.