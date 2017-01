Außenminister Kurz auf "Frontbesuch" in der Ostukraine

Schlagzeilen 03.01.2017, 01:30

Zwei Tage nach dem Beginn der österreichischen OSZE-Präsidentschaft reist Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) am Dienstag in die Konfliktregion Ostukraine. Kurz wird am Vormittag bei der Schwarzmeerstadt Mariupol die sogenannte "Kontaktlinie" zwischen Armee und den pro-russischen Separatistengebieten besuchen, wo etwa 1.000 OSZE-Militärbeobachter im Einsatz sind.