Ausnahmezustand in der Türkei erneut verlängert

Schlagzeilen 17.04.2017, 22:57

Nach dem umstrittenen Sieg von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan beim Verfassungsreferendum in der Türkei wird der landesweite Ausnahmezustand um drei Monate verlängert. Das teilte der Vizeregierungschef Numan Kurtulmus am Montagabend vor Journalisten in Ankara mit. Zuvor hatte bereits der Nationale Sicherheitsrat die Verlängerung empfohlen.