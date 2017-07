Ariana- Grande- Konzert in Costa Rica: Festnahme nach Drohung

Wegen mutmaßlicher Anschlagsdrohungen vor einem Konzert der US-Sängerin Ariana Grande in Costa Rica ist ein junger Mann festgenommen worden. Der 22-jährige Kolumbianer sei in der Ortschaft Tibas nahe der Hauptstadt San Jose gefasst worden, berichtete die Zeitung "La Nacion" am Sonntag unter Berufung auf die Polizei. Grande wollte am Abend ein Konzert in Costa Rica geben.