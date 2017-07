Angreifer schoss in New Yorker Krankenhaus um sich

30.06.2017, 22:34

Ein Angreifer hat in einem New Yorker Krankenhaus um sich geschossen und mehrere Menschen verletzt. Der Täter sei tot, teilte die örtliche Polizei am Freitagnachmittag mit. Die genaueren Umstände des Vorfalls im Lebanon Hospital im Stadtteil Bronx waren zunächst unklar.