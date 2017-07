Angreifer erstach drei Israelis im Westjordanland

Schlagzeilen 21.07.2017, 23:11

Bei einem Messerangriff in einer jüdischen Siedlung im Westjordanland sind am Freitag drei Israelis getötet worden. Ein Angreifer sei in ein Haus in der Siedlung Neve Tsuf nordwestlich von Ramallah eingedrungen und habe dort auf vier israelische Zivilisten eingestochen, teilte die Armee am Abend mit. Drei von ihnen seien gestorben, ein weiterer sei verletzt.