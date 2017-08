Amnesty- Bericht: Druck auf Menschenrechtler im Iran wächst

Das geht aus einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht mit dem Titel "Gefangen im Netz der Unterdrückung: Irans Menschenrechtsverteidiger im Visier der Behörden" hervor. Inhaftierte würden misshandelt und teilweise auch gefoltert, um Geständnisse zu erpressen.

"Die Verfahren vor Revolutionsgerichten sind in der Regel unfaire Prozesse: Sie finden hinter verschlossenen Türen statt und dauern in manchen Fällen nur wenige Minuten", sagte Dieter Karg, Iran- Experte bei Amnesty International in Deutschland. Von den Repressionen betroffen seien vor allem Anwälte, Gewerkschaftsvertreter sowie Aktivisten, die sich für Frauenrechte, gegen die Todesstrafe und für die Rechte der Minderheiten einsetzten.

Der schiitische Rechtsgelehrte Rouhani ist seit August 2013 Präsident der Islamischen Republik. Er hatte sich bei der Wahl im vergangenen Mai gegen den Kandidaten des konservativen Klerus durchgesetzt. Zu Beginn von Rouhanis erster Amtszeit waren einige bekannte inhaftierte Menschenrechtler und Reform- Aktivisten freigelassen worden. Die berüchtigten Revolutionsgerichte sind für schwere Vergehen gegen die nationale Sicherheit zuständig.