Abschied und Ausblick: Obama verabschiedet sich in Chicago

Um eine Verteidigung der Errungenschaften seiner zwei Amtszeiten soll es dagegen angeblich nicht gehen. Obama will über Werte wie Gerechtigkeit, Fairness und Unterschiedlichkeit sprechen. Mit der Rede in Chicago schließt sich für den 55- Jährigen ein Kreis. Der Ort ist für ihn symbolträchtig, er hat dort seine politische Karriere begonnen.

Obama wird am 20. Januar vom Republikaner Donald Trump abgelöst werden. Der designierte US- Präsident will im Lauf des Mittwochs (17.00 Uhr MEZ/11.00 Ortszeit) in New York eine Pressekonferenz geben. Es wäre seine erste seit Juli 2016.