79- Jähriger bei Sturz von Balkon in Tirol tödlich verletzt

Ein 79-Jähriger hat am Neujahrstag bei einem Sturz von einem Balkon eines Wohnhauses in Kufstein tödliche Verletzungen erlitten. Wie die Polizei berichtete, stieg der Mann auf eine Standleiter, um an einem Kasten zu hantieren. Dabei dürfte er das Gleichgewicht verloren haben.