73- Jähriger leblos auf Fahrbahn liegend vorgefunden

Schlagzeilen 21.12.2016, 06:14

Ein 73-jähriger Mann, der mit einem E-Bike unterwegs war, ist am Dienstagnachmittag in Elixhausen leblos auf der Fahrbahn liegend vorgefunden worden. Das meldete die Polizei Salzburg in einer Mitteilung am Dienstagabend. Trotz Reanimierung verstarb der Mann an einem Herzinfarkt.