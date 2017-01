67- Jähriger im Bezirk Neunkirchen aus Bachbett gerettet

Schlagzeilen 07.01.2017, 22:03

In Schmidsdorf in der Gemeinde Payerbach ´ist am Samstag ein offensichtlich verwirrter Mann aus dem Bachbett der Schwarza gerettet worden. Der 67-Jährige wurde mit einer starken Unterkühlung ins Landesklinikum Wiener Neustadt eingeliefert. Die Außentemperatur am Vormittag hatte minus sieben Grad betragen, berichtete die Landespolizeidirektion NÖ.