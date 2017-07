26 Flüchtlinge in Kühltransporter in Frankreich entdeckt

In einem Lastwagen in Frankreich sind 26 Flüchtlinge gefunden worden, darunter auch ein Kleinkind. Die Menschen waren im Laderaum eines Kühltransporters eingepfercht, der auf einem Fährterminal bei Dünkirchen abgestellt war, wie die Rettungskräfte am Samstag mitteilten. Die Migranten wollten den Angaben zufolge nach Großbritannien.