2016 fast 10.000 willkürliche Festnahmen in Kuba

Schlagzeilen 06.01.2017, 06:55

Die Zahl der willkürlichen Festnahmen in Kuba ist nach Angaben von Aktivisten im vergangenen Jahr auf fast 10.000 gestiegen. "2016 haben wir 9.940 willkürliche Festnahmen dokumentiert", schreibt die Kubanische Kommission für Menschenrechte und Nationale Versöhnung (CCDHRN) in einem am Donnerstag (Ortszeit) in Havanna veröffentlichten Bericht. Dies sei der höchste Stand seit 2010.