16 UNO- Mitarbeiter im Kongo kurzzeitig als Geiseln genommen

In der Demokratischen Republik Kongo sind 16 Mitarbeiter der Vereinten Nationen kurzzeitig in Geiselhaft geraten. In einem Flüchtlingslager hätten Ex-Rebellen aus dem Nachbarland Südsudan die UNO-Mitarbeiter mehrere Stunden in ihre Gewalt gebracht, ehe sie wieder freikamen, erklärte ein UNO-Sprecher am Dienstag in New York.