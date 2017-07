16 Tote bei Absturz von Militärflugzeug in den USA

Beim Absturz eines Militärflugzeugs im US- Staat Mississippi sind 16 Menschen ums Leben gekommen. Alle Opfer hätten sich an Bord der Maschine befunden, berichtete der Sender CNN am Dienstag unter Berufung auf den Direktor des örtlichen Notfallmanagements, Fred Randle. Es gebe keine Überlebenden.