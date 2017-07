154 Nobelpreisträger fordern Ausreise von Liu Xiaobo

Schlagzeilen 30.06.2017, 05:47

In einem Appell an Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping haben 154 Nobelpreisträger die Ausreise des schwer kranken chinesischen Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo und seiner Frau gefordert. Die Menschenrechtsorganisation "Initiatives for China" veröffentlichte am Freitag das Schreiben, das an die chinesische Botschaft in Washington geschickt worden war.