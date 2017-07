14 Menschen nach Grubenunglück in Ghana vermisst

Eine illegale Goldmine im westafrikanischen Ghana ist eingebrochen und dabei sind 14 Menschen verschüttet worden. "Wir können nicht bestätigen, ob sie leben oder nicht", sagte am Dienstagabend der örtliche Polizeichef Atsu Dzikunu. Der Vorfall in Nsuta im Süden des Landes sei zwei Tage her und bisher habe man keinen der Bergarbeiter retten können.