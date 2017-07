Zu wenig Notärtze im Flachgau

Sebastian Huber fordert zu Straßwalchen noch einen Stützpunkt in Golling von Christian Stöckl (ÖVP): "Während in einem vergleichbaren Bezirk in Tirol fünf Notarztfahrzeuge (NEF) und zusätzlich zwei Fahrzeuge für den peripheren Notarztbereich und bei Flugwetter luftgebundene Notärzte rund um die Uhr bereit stehen, ist Salzburg mit dem Flach- und Tennengau nur mit zwei NEF, bzw. bei Flugwetter einem NEF und einem luftgebundenen Notarzt versorgt. Die Notarzteinsätze sind in Tirol mitunter auch dreimal so hoch. Stöckl muss handeln, um die beste Versorgung sicher zu stellen."

Kronen Zeitung