Wut, Fassungslosigkeit und Tränen

Betroffenheit, Schulterklopfen, Durchhalteparolen: Vor dem Landesgericht spielten sich berührende Szenen ab, das zermürbende Warten auf ein Urteil zehrte an den Nerven. Bürgermeister Heinz Schaden kam um 17.45 Uhr, gefasst. Vor dem Eingang nahmen in seine Wegbegleiter in die Arme. Dann flossen die Tränen.