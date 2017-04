Wölfe eingeschläfert: Neues Zoo- Rudel ab Herbst

Das Brüderpaar war eh und je eher schüchtern, zeigte sich wenn dann in der Früh und am Abend und zog sich sonst lieber zurück. Die Besucher mussten daher schon ganz genau hinsehen, wenn sie die Wölfe entdecken wollten. Jetzt suchen sie aber vergebens nach den Vierbeinern, denn die beiden Tiere mussten erlöst werden. Vermutlich, weil sich die Geschwister rauften, trug einer der alten Rüden Wunden davon. Diese wurden behandelt, heilten aber letztlich nicht mehr. Ende Februar wurde das Tier von seinem Leiden befreit. Nur einen Monat später musste auch das verbliebene Männchen eingeschläfert werden, aus "veterinärmedizinischen Gründen", heißt es aus dem Zoo. In der Wolfsanlage sollen jetzt kleine Adaptierungsarbeiten stattfinden, ab Herbst möchte der Tiergarten wieder mit dem Aufbau eines neuen Rudels beginnen. Ein geeignetes Pärchen wird derzeit noch gesucht.

Die letzten Wölfe im Zoo mussten eingeschläfert werden. Die Suche nach einem Paar läuft. Foto: Markus Tschepp

Zwei Zoo- Bewohner, die ebenfalls eingeschläfert wurden, sind die Galloway- Kühe Augusta und Maria, die im Dezember nach Hellbrunn kamen. Die beiden Vertreterinnen der ältesten Rinderrasse, die eigentlich als umgänglich gilt, sollten im Streichelzoo bleiben, zeigten sich dort aber laut Zoo "sehr ungestüm". Schmerzlich vermisst wird Faultier- Dame "Grace". Das Tier ist im Mai 2014 im Tiergarten Schönbrunn geboren und wohnt seit Sommer 2015 in Salzburg. Eigentlich sollte sie im Gibbon- Haus kopfüber hängend ihr Leben im gemütlichen Tempo über den Köpfen der Gäste genießen, doch "Grace" lebt schon seit Monaten hinter den Kulissen.

Heim für "Grace" umgebaut

Zu ihrer eigenen und zur Sicherheit der Besucher. Denn beide "Parteien" konnten im wahrsten Sinne die Finger nicht voneinander lassen. Das bedeutete Stress für "Grace" und eine Gefahr für die Besucher, denn das Faultier hat durchaus scharfe Krallen. Jetzt wird ihr eigentliches Heim umgebaut, damit sie sich bald wieder der Öffentlichkeit präsentieren kann. Um eine schwarz- weiße Attraktion reicher könnte der Zoo ab 2019 werden. Im Masterplan steht nämlich eine Pinguin- Anlage. Eigentlich wäre deren Bau im Südamerika- Bereich für kommendes Jahr geplant gewesen, doch die Finanzen erfordern es, dass das aufwändige Projekt noch verschoben wird.

