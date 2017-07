Wirtshausflair auf der Bühne

"Unsere Wirtsgeschichte ist von der Realität überholt worden", spricht Robert Wimmer, Leiter der Lungauer Kulturvereinigung, das allgegenwärtige Phänomen des Wirtshaussterbens an, das auch im Stück eine große Rolle einnimmt.

Die riesige Crew von 35 Schauspielern des Theater "Mokrit" bringt in "s’Wirtshaus zur schönen Aussicht" das Leben des Dorfwirts Sepp Seitlinger turbulent aber auch zum Schreien komisch auf die Bühne. Denn niemand im Ort will das beliebte Gasthaus verlieren. Schon gar nicht an einen Konkurrenten, der ein Wirtshaus- Imperium gründen möchte.

Vor dem Kulturzentrum "die künstlerei" in Tamsweg wurde eigens ein Bierzelt aufgestellt, um das Wirtshaus- Flair drei Stunden lang bestens zu vermitteln. Begleitet von der Live- Musik der "D’Salzburger Nockerl" kann ein 4- Gänge- Theatermenü in Kombination mit der Eintrittskarte gekauft werden. Die Premiere war mit 132 Besuchern ausverkauft. Robert Wimmer: "So soll’s weitergehen."

Sandra Aigner, Kronen Zeitung