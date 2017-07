"Will als Vorbild vorangehen"

Luca Meisl ist gerade mal 18 Jahre jung. Das ändert nichts daran, dass er bei Liefering als Leader vorangehen will. "Ich würde schon sagen, dass ich eine Führungsfigur bin", erklärt er. "Ich versuche, die Mannschaft am Platz zu coachen, will bei Rückschlägen als Vorbild vorangehen."

Bemerkenswerte Worte des Youth League- Siegers, der im Verein große Wertschätzung genießt. In einigen Tests wurde ihm die Ehre zuteil, die Kapitänsbinde zu tragen. Meisl fand Gefallen daran. "Ich würd’s gerne weiter machen, am Ende entscheiden aber die Trainer." Als Vorbilder dienen dem Kuchler das Duo Boateng und Hummels sowie Real Madrids Kapitän Ramos. Sein Lieblingsklub ist allerdings Barcelona.

Testeinsatz für Salzburg "super Gefühl"

Bis dahin ist es noch ein weiter Weg, zuletzt durfte er aber im Test gegen Wattens erstmals für Meister Salzburg auflaufen. Ein "super Gefühl" sei das gewesen. Zunächst will er sich aber bei Liefering "etablieren und verbessern", ortet in Zweikämpfen und dem Tempo im Erwachsenenfußball Luft nach oben. Die Abläufe in der Mannschaft seien bereits sehr gut, aufgrund zahlreicher Zu- und Abgänge müsse man aber Einzelheiten verbessern. Der Freitagstest gegen Manchester Uniteds U23 in Freilassing bietet dabei die letzte Chance vor dem Saisonstart.

