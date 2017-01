Vorfreude auf unsere Damen- Rennen

Der Startschuss auf der Kälberlochstrecke in Zauchensee. Der Flug über den Zielsprung. Die Tausenden Zuschauer an der Hermann Maier- Strecke in Flachau. Die Krönung der "snow space princess". Wir sind Weltcup! Die "Krone" sprach mit FIS- Renndirektor Atle Skårdal über den Heimbonus und die beiden Orte, die Michael Walchhofer und Hermann Maier Heimat nennen.