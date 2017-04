Verfolgungsjagd über Radweg bis zum Salzachufer

Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei unter anderem über den Radweg auf der rechten Salzachseite in der Salzburger Altstadt endete für einen deutschen Lenker und seine Mitfahrer direkt an einem Baum beim Lokal Bazillus. Am Auto waren gestohlene Kennzeichen montiert. Deswegen wollte der Fahrer flüchten.