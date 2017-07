Unwetter richteten arge Schäden in Salzburg an

Mehrere Unwetter richteten am Wochenende in Salzburg wieder arge Schäden an: In der Nacht zum Sonntag verlegten Muren das Ellmautal in Großarl. Auch drei Häuser sind beschädigt, Autos wurden mitgerissen. Und auf den Raum Zell am See prasselten Sonntagabend tennisballgroße Hagelkörner ein.