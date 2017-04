Das Erbe der Ex- Ringer- Asse der KG Vigaun/Abtenau ist nicht zu unterschätzen: Die Herren Auer, Lienbacher, Steinberger, Schnöll und Brandauer glänzten allesamt auf dem internationalen Parkett bei Weltmeisterschaften und Olympia. In der Glanzzeit schlugen die Tennengauer sogar den großen AC Wals in der Liga. Einer, der diese Zeiten miterlebt hat, ist heute Coach des größten Talents der Vigauner. Rupert Brandauer sagt über Josef Siller: "Er hatte von klein auf riesiges Potenzial." Der 17- jährige Elektriker- Lehrling hält schon bei drei Staatsmeistertiteln in der allgemeinen Klasse. Zuletzt stand der Wurf- Experte ("Ich warte ab, reagiere lieber auf die Aktionen meines Gegners") bei der Kadetten- ÖM in Wolfurt (Vbg.) unter Starkstrom, wo er Doppel- Gold im Freistil und Griechisch- Römisch gewann.

Der nächste Schritt wäre für den Hobby- Fischer aufgelegt. "Ich würde wahnsinnig gern bei einer Kadetten- Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft starten." Fraglich, ob er nach seinen Erfolgen zu übersehen ist.

Manchmal trainiert Josef auch in der Hochburg Wals mit. Ein Wechsel zum großen Salzburger Lokalrivalen ist jedoch ausgeschlossen. "Die Liga ist das wahre Highlight, die Stimmung immer super. Ich will nicht weg von meinem Klub." Nur an Sponsoren mangelt es der Kampfgemeinschaft etwas. Obwohl 2016 just ein Ringer (Amer Hrustanovic) für Salzburgs bestes Olympia- Ergebnis in Rio gesorgt hat

Walter Hofbauer, Kronen Zeitung