Techniker urteilen über Airport

Im Streit um den Lärm am Flughafen stecken nun alle Hoffnungen auf Salzburger und bayerischer Seite in den Ergebnissen der Ende September eingesetzten Techniker- Kommission. Die Expertengruppe kam nach dem deutsch- österreichischen Fluglärmgipfel im Verkehrsministerium in Wien zum Einsatz, nachdem auf politischer Ebene die Fronten verhärtet blieben.