St. Gilgen ist wieder auf der Überholspur

Nachdem vor rund einem Jahr eine drohende Schließung in letzter Sekunde abgewendet werden konnte, blickt die International School in St. Gilgen wieder hoffnungsvoll in die Zukunft. Beim "Krone"- Lokalaugenschein wird klar, was die Schule einzigartig macht: Engagierte Lehrer und Schüler bilden das Herzstück.