Salzburg - für alle ein echtes Juwel

Die berühmteste Panoramastraße der Alpen, die größte Eishöhle der Welt, die höchsten Wasserfälle Europas - wenn man von Salzburg erzählt, braucht es Superlative, um den Hunderten Sehenswürdigkeiten und Naturschauspielen gerecht zu werden. Berge, Seen, Flüsse, Höhlen, Burgen, Schlösser, Wasserfälle - von Krimml bis Ramingstein und von Straßwalchen bis in das Gasteiner Tal Salzburg gilt als Juwel, das zu schützen ist. Die Landjugend legt in den kommenden zwei Jahren genau auf dieses Thema ihr Hauptaugenmerk.

Unter dem Motto "Vielfalt, Regionalität - Salzburg & seine Qualität" ist es das Ziel, die Vielseitigkeit und die Potenziale der einzelnen Gaue und Regionen aufzuzeigen. In einer 24- stündigen Salzburg- Rundreise besuchten die Funktionäre vor wenigen Tagen sämtliche 62 Ortsgruppen. Den Gruppenleitern wurde eine Tafel, die das Schwerpunktthema und den Gedanken dahinter beschreibt, und ein Laubbaum überreicht. Die Bäume wurden angepflanzt und sollen an unsere unverzichtbare Natur erinnern. Nun sollen die Ortsgruppen ihre eigenen zum Thema einbringen.



"Achtsamkeit für unsere Schätze"

"Wir möchten in der Öffentlichkeit ein Statement setzen, denn Regionalität und ein schonender Umgang mit unserer Natur sind wichtiger denn je", sagt Landesleiterin Karin Asen. "Achtsamkeit für unserer Schätze und Ressourcen ist ein Gebot, das über Generationen gilt. Die beste Zukunft ist schließlich jene, die man selbst mitgestaltet hat", so Asen weiter. Schon am 4. Mai lädt die Landjugend zur nächsten Aktion rund um den Schwerpunkt: Beim Volksliedersymposium wird Wissenswertes rund um die heimischen Volkslieder präsentiert und das Liedbuch "Hoamatklang" vorgestellt.

Manuela Kappes, Kronen Zeitung