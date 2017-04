Rekordjahr für die "Marcel- Hirscher- Schule"

Die Kristallkugel für den Gesamtweltcup - und das zum sechsten Mal in Folge - plus die kleinen Kugeln für Riesentorlauf und Slalom, zweimal Gold und einmal Silber bei der Weltmeisterschaft in St. Moritz. Stolz blickt die Skihotelfachschule in Hofgastein auf ihren schillerndsten Absolventen Marcel Hirscher. Aber das war heuer noch lange nicht alles an Erfolgen, die ehemalige Schüler "eingeheimst" haben.

WM- Bronze von Max Franz kommt noch dazu, vier Medaillen bei der Junioren- Weltmeisterschaft in Are durch Nadine Fest und Franziska Gritsch, unfassbare 38 Medaillen bei Österreichischen Meisterschaften und ÖSV- Testrennen. Der Siegeszug ist auf Schiene, dabei machen die Hofgasteiner aus ihrem Rezept kein Geheimnis: "Optimale Mischung aus Unterricht, Training, Rennen und Regeneration", verraten Direktorin Dr. Maria Wiesinger, der sportliche Leiter Gernot Wagner und der Geschäftsführer der Tourismusschulen Salzburg, Leo Wörndl. So ein Jahresablauf schaut in Bad Hofgastein natürlich komplett anders aus als in anderen Schulen.

Mischung aus Training, Rennen und Unterricht

Geblockter Unterricht, um Zeit für Training und Rennen frei zu schaufeln, dabei mit Gefühl für die Athleten vorgehen, um junge Talente nicht zu verheizen. Parallel dazu eine gute Ausbildung, um für die Zeit nach der Sportkarriere gerüstet zu sein. Seit 22 Jahren funktioniert dieses System, die Rekorderfolge in diesem Jahr geben den Verantwortlichen Recht. Und wenn der "Hausberg" Schlossalm in den kommenden zwei Jahren komplett modernisiert wird, erhalten die Schüler eine eigene Trainingsstrecke, das hat Bergbahnen- Geschäftsführer Franz Schafflinger fix eingeplant.

Kronen Zeitung