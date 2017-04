Puchern steht Wasser bis zum Hals

"Mister Puch" Peter Weidisch ließ sich vom 0:3 am Donnerstag gegen Neumarkt nicht entmutigen, sagte: "Berndorf wird ein Sechs- Punkte- Spiel, ich tippe auf ein 2:1." Geworden ist es im Nachtrag am Ostermontag letztlich ein torloses 0:0. "Kampfintensiv, aber wenig Chancen", fasste Weidisch zusammen. Konkurrent Berndorf wurde ein Abseitstor von Strasser aberkannt, Puch - in Hälfte zwei kam Ex- Goalgetter Huber zum Einsatz, verzog einmal knapp - verlor am Ende Schmidt durch Ausschluss. "Immerhin ein Punkt", blieb Weidisch optimistisch.

Torloses Unentschieden im Nachtrag gegen Berndorf -

Traditionsklub bangt um den Klassenerhalt

Je nach Absteiger- Anzahl fehlen den Tennengauern damit sechs bis sieben Punkte an das rettende Ufer. Das Manko? "Die Defensive ist sattelfest, doch vorne sind wir zu harmlos", gestand "Co" Schneidhofer. Was auch Zaungast und Ex- Teamkicker Roman Wallner auffiel, der beim Keller- Derby interessiert zusah. Die Folge der Torflaute: Vier der fünf Frühjahrsspiele endeten remis, der letzte Sieg datiert vom 1. Oktober. "Wir haben jetzt nur mehr Endspiele vor uns", weiß Schneidhofer.Abgang zeichnet sich abBei der Jahreshauptversammlung heute kandidiert Langzeitfunktionär Weidisch, der seit den 1970ern mitwirkt, erneut. "Zumindest für eine Periode. Ob ich die ganzen vier Jahre mache, weiß ich aber nicht", wirkt der 66- Jährige etwas müde. Nachsatz: "Ich gebe aber nicht auf, nur weil es nicht so läuft."

Walter Hofbauer, Kronen Zeitung