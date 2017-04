Pendler- Ticket rückt näher

Der Vorstoß von SPÖ- Klubchef Bernhard Auinger in der "Krone", die Einnahmen aus dem geplanten Pendlerticket in die Umlandgemeinden zu investieren, sorgt für viel Aufsehen. Nachdem es zuerst nach einem Alleingang der Stadt aussah, versucht Verkehrslandesrat Hans Mayr nun alle an den Tisch zu bekommen. Beim Verkehr geht’s eben nur gemeinsam.