Neues "rotes" Team für Salzburg

Kaum ein Politiker denkt sich so in die Alltagssorgen der Menschen hinein wie der Gewerkschafter aus Saalfelden. Er wäre in der Bundesregierung gut gewesen, meinen nicht wenige. Im Alter von 48 Jahren starb sein Bruder nach einem Hornissen- Stich. Die Rettungskette hatte nicht optimal funktioniert. Nach einer überstandenen Krebserkrankung setzte sich Siegfried Pichler mehr denn je für ein funktionierendes Gesundheitssystem ein.

Drei politische Musketiere: Pichler (r.) mit Peter Eder (l.) und Gerald Forcher (M.). Foto: Markus Tschepp

Monatelang war es jetzt stiller um Siegfried Pichler geworden: Rund um die Uhr betreute er seinen Vater, den legendären Wohnbau- Experten, bis zu dessen Tod im Alter von 87 Jahren. Sein halbrunder Geburtstag im August 2017 ist Anlass zum Nachdenken. Siegfried Pichler will offiziell gar nichts sagen, in der Markus Sittikus- Straße (dort befinden sich die Zentralen von AK und ÖGB) sickerte es aber durch: Beim ÖGB- Kongress am 13. Oktober 2017 wird der Bürgermeister von Bürmoos, Peter Eder als neuer Chef vorgeschlagen.

Mösl bei Red Bull tätig

Im Frühjahr 2018 soll Pichler auch die Funktion in der Kammer nieder legen und Eder folgen. Deshalb muss der Gemeinderat im Flachgau einen Nachfolger wählen, denn drei politische Funktionen sind für den erst 47 Jahre jungen Erzroten (der Vater war Ortschef in Lend) zu viel. Kandidat wird Vize Fritz Kralik sein. Gerald Forcher (39), Spitzen- Gewerkschafter, soll gemeinsam mit der roten Nummer 1, Walter Steidl (59) im Landtagswahlkampf (Termin: 6. Mai 2018) punkten. Stefanie Mösl, junge Gemeinderätin aus Eugendorf, im Zivilberuf bei Red Bull tätig, wird das SP- Dreier- Team an der Spitze der Landtagsliste ergänzen.

Hans Peter Hasenöhrl, Kronen Zeitung