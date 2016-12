Navi lotste Urlauber auf eine Skipiste

Die Zeller Feuerwehrleute wurden am Montagabend ins Skigebiet gerufen weil dort ein Fahrzeug auf der Piste stecken geblieben war, so die Einsatz- Meldung. Ein 72- Jähriger fuhr am Abend den gesperrten und eisigen Wirtschaftsweg entlang. Er gab später an, dass er zwar die Fahrverbotstafel gesehen habe, er aber auf sein Navi vertraute. Keine gute Idee wie sich herausstellte: Denn unterhalb der Ebenbergalm, beim Übergang von der im Winter als Skiweg benutzten Straße auf die Piste, blieb das Fahrzeug stecken.

Der Lenker und drei Beifahrer wurden per Pistenraupe ins Tal gebracht, der Pkw wurde Dienstag geholt. Nicht der erste Einsatz in Salzburg wegen Lenkern, die vom Navi in die Irre geführt wurden. Rückblick:

Von der Feuerwehr gerettet werden mussten neun Gäste aus Malaysien im Februar 2015. Das Navi lotste sie bei der Anreise in ihre Unterkunft in Guggenthal auf unwegsames Gelände, bis sie im Graben des Alterbaches festsaßen.

Weil sie ihrem Navi blind vertraute, verursachte eine Deutsche Ende Dezember 2012 einen Unfall auf der Westautobahn. Sie hatte sich verfahren und wollte auf einem Parkplatz bei Salzburg- Nord wenden. Dort befolgte sie den Anweisungen ihres Gerätes und fuhr entgegen der Fahrtrichtung auf die Autobahn. Es kam zu einem Zusammenstoß mit einem Auto: 1 Verletzter.

Im Oktober 2012 brachte ein Navi einen bulgarischen Lenker eines Schwertransporters in die Bredouille. Der Mann wollte zum Sägewerk Adnet, landete aber auf der kleinen, teils extrem steilen Alten Krispler Straße. Der Laster kam in einer Kurve von der Straße ab.

