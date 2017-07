Mutige Angestellte ließ Räuber abblitzen

An einer mutigen Angestellten gescheitert sind am Dienstag zwei Räuber, die die Trafik in der Siebenbürgerstraße in Salzburg- Lehen überfielen. Die Verkäuferin erklärte dem mit einer Pistole bewaffneten Duo, dass sie kein Geld her gibt. Da schlug ihr einer der Männer die Waffe auf den Kopf. Dann flüchteten die Räuber.