Mann stach nach einem Streit zu

Zu einer brutalen Attacke kam es in der Nacht zum Donnerstag in der Plainstraße in Salzburg. Zwei Afghanen gerieten in einem Hinterhof in einen Streit. Ein 18- Jähriger zückte schließlich ein Messer und attackierte seinen Kontrahenten damit. Das 24- jährige Opfer wurde in das Landeskrankenhaus gebracht.