Lions auf Kitschsuche

Gesucht wird alles, was Geschichte hat: Alte Bücher, CDs, Kleidung, Spielzeug, Kunst & Kitsch (nur keine Möbel und Fernsehgeräte)

Museumschef und ein Liebhaber alter Stücke: Porsche-Enkel Ernst Piëch. Foto: Wolfgang Weber

Seit Jahrzehnten rufen die Lions im Trumer Seenland schon zum großen Flohmarkt auf. Sie unterstützen damit vor Ort, wo die Not gerade am größten ist. "Beim Flohmarkt erwirtschaften wir fast zur Gänze das Kapital für unsere Aktivitäten", verrät Präsident Herbert Geiersperger. Und Gäste gehen nicht nur auf Schnäppchen- Jagd, die Lions bieten auch viel Unterhaltung. Umjubelt ist jedes Mal die Modeschau, wo auch die Bürgermeister der Seengemeinden - allen voran René Kuel - zu Models werden. "Alle haben zugesagt", freut sich Lions Albert Fleischer. Auch das Museum fahr(T)raum steigt für den Lions- Flohmarkt heuer ordentlich aufs Gaspedal: Bei der Tombola winken tolle Preise und als Haupttreffer Ausfahrten im Oldtimer. Gründer Ernst Piëch liebt nicht nur alte Motoren und Karosserien aus der Gründerzeit seines Großvaters Ferdinand Porsche, sondern auch andere Dinge mit Geschichte (Interview).

Flohmarkt- Wochenende mit Modeschau

Der Lionsclub ersucht: "Bitte helfen sie uns helfen!" Flohmarkt am Wochenende, 5. August (9 bis 18 Uhr) und 6. August (9 bis 14 Uhr) beim Gasthaus Mitterhof (Annahme noch am heutigen Donnerstag zwischen 16 und 19 Uhr): Über den Laufsteg stolzieren am Samstag (15 Uhr) prominente Models in Gewändern aus dem Flohmarkt- Fundus. Beim Frühschoppen am Sonntag spielen die Musikkapellen von Mattsee, Obertrum und Seeham auf. 2000 bis 3000 Flohmarktliebhaber stürmen den Flohmarkt jedes Mal. Präsident Geiersperger: "Wir hoffen wieder auf viel Unterstützung!"

Sabine Salzmann, Kronen Zeitung