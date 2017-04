Leistbares Wohnen am Fürstenweg

"Die Idee ist im Vorjahr entstanden, da es eindeutig zu wenig geförderte Wohnungen in Anif gibt. Nach dem Gesetz, wonach nicht nur Bauträger sondern auch private Grundstücksbesitzer einen Förderanspruch haben, war für mich die Sache klar", berichtet Besitzer Markus Friesacher über seine Intentionen. Zusammen mit der Salzburg Wohnbau, die sich um das Baumanagement und die Hausverwaltung kümmert, sollen bis Juni 2018 auf zweieinhalb Etagen 20 Zwei- bis Dreizimmerwohnungen sowie eine Vierzimmerwohnung entstehen.



Die Architektur wurde mit der Gemeinde - die für elf Wohnungen das Vergaberecht besitzt, der Rest obliegt dem Grundstücksbesitzer Markus Friesacher- abgestimmt, damit das Gebäude in das Ortsbild passt. Die Fassade besteht teils aus Holz und aus Putz. Der Bedarf an Mietwohnungen ist in der 4200- Einwohner- Gemeinde höher als an Eigentumswohnungen. "Es ist super, dass mit der Wohnbauförderung sowas möglich ist.



Mehr als 70 Wohnungen in acht Jahren

Von den Mietwohnungen profitieren auch junge Leute, wenn man bedenkt, dass ein Grund in Anif unter 500 Euro pro m2 nicht zu haben ist", lobt Bürgermeisterin Gabriella Gehmacher- Leitner das Engagement von Friesacher. In den vergangenen acht Jahren wurden in Anif zwei große Wohnanlagen mit mehr als 70 Wohnungen am Vötterlgut sowie beim Schloss Lasseregg in Niederalm errichtet. "Jetzt haben wir die Möglichkeit, im Ortsteil Anif zu bauen. Ein Gewinn für die Gemeinde", hofft die Ortschefin, dass die Vergabe der 20 Wohnungen zeitnah in Richtung der Fertigstellung erfolgt.

Sandra Aigner, Kronen Zeitung