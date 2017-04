Lebensmüder löste Cobra- Einsatz aus

Einen stundenlangen Cobra- Einsatz löste am Mittwoch ein Einheimischer (40) in Neumarkt aus. Er hatte seiner Schwester angekündigt, dass er sich das Leben nehmen werde. Sollten Polizisten versuchen in sein Haus zu kommen, werde er sie umbringen. Cobra- Beamte versuchten den Mann davon abzubringen.