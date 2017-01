Klirrende Kälte & viel Schnee: Flachau schuftet

Und dabei wurde auf den ersten Blick klar: Hier hilft ein ganzer Ort zusammen, um das riesige Skifest möglich zu machen. Tonnen von Schnee mussten die freiwilligen Helfer am Sonntag und in der Nacht zum Montag aus der Hermann Maier- Strecke schaffen, eine Herkules- Aufgabe. "Wir haben aber die Quads sowie viele Schaufler und Rutscher. Im Gegensatz zum vorigen Jahr ist der Schnee heuer locker und nicht so schwer, fast schon Champagne Powder", erklärte Skiclub- Präsidentin und Snowboard- Weltmeisterin Manuela Riegler. Die Arbeit ist dennoch alles andere als leicht, aber wenn es wer schafft, dann die Flachauer und für das Skigebiet ist die weiße Pracht ohnehin ein heiß ersehnter Segen.



Beschäftigt sind auch Sabrina und Daniel Warter, denn bei ihnen im Reslwirt werden die ÖSV- Damen nächtigen, das hat schon Tradition. "Wir schauen natürlich ganz besonders auf ihr Wohlbefinden, vielleicht gibt es ja am Dienstag einen heimischen Sieg", hoffen die Warters. Dabei setzen die Pongauer natürlich vor allem auf Lokalmatadorin Michaela Kirchgasser, die zwar daheim besonders unter Druck steht, aber immerhin winkt das höchste Preisgeld im Damen- Weltcup, 174.000 Euro insgesamt. Und nicht zu vergessen: Die riesige Trophäe, gestaltet von Künstler Jürgen Fux, die für die Siegerinnen immer schwer zu stemmen ist.



Hommage an großen Maier

Aber selbst im größten Stress vergisst Flachau nicht auf seinen berühmtesten Sohn. Hermann Maier ist eine neue Galerie im Tourismusverband gewidmet, mit all seinen Trophäen, imposanten Bildern seiner großartigen Karriere und ein paar sehr persönlichen Ausstellungsstücken.

Gastgeber Sabrina und Daniel Warter vom Reslwirt. Foto: Gerhard Schiel

MELANIE HUTTER, Kronen Zeitung/red