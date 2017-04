Kampf um die Macht im Land

Am 6. Mai 2018 geht die Sonne um 5.26 Uhr auf und um 20.41 Uhr unter.

In den Stunden dazwischen entscheidet sich an diesem ersten Sonntag im Wonnemonat das Schicksal Salzburgs für die nächsten fünf Jahre. In der Früh fröhliche Kandidaten auf dem Weg zur Urne, am Abend breites Lächeln oder totale Schockstarre angesichts der Ergebnisse.